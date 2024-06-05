ما جرى اليوم أمام السفارة مُستَنكر ولكن متوقّع... حجار يهاجم المجتمع الدولي: ليست الحادثة الاولى ولن تكون الأخيرة

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كتب وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار عبر حسابه على منصة "اكس":

ما جرى اليوم أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية مُستَنكر؛ ولكنه متوقّع! فما هو إلا نتيجة لصمّ آذان المجتمع الدولي وجهلهم لواقع مخيمات النازحين السوريين في لبنان. هذه ليست الحادثة الاولى ولن تكون الأخيرة ... إن تنظيم الوجود السوري في لبنان والاستجابة الجديّة لمواجهة تبعات الأزمة أصبح أمراً ملحّاً، ويجب أن تمسك الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها المعنيّة بزمام الأمور تحت سقف القانون. إنها قضيّة سيادية وتهدّد أمننا القومي، فهل ننتظر فوات الأوان؟ #الأمر_لنا