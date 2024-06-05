السفارة الاميركية علقت على حادثة إطلاق النار... وهذا ما دعت اليه مواطنيها!

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أكّدت السفارة الأميركية في بيروت، تعليقًا على حادثة إطلاق النار باتجاهها، أنّها ستبقى مغلقة أمام لبقية اليوم، لكنها تخطط لاستئناف العمل العام كالمعتاد غدًا 6 حزيران.