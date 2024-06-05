لابيد في تصريح "لافت": الشمال لم يحترق ولكن ما احترق هو قوة الردع والكرامة الإسرائيلية

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رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن "الشمال لم يحترق ولكن ما احترق هو قوة الردع والكرامة الإسرائيلية"، لافتاً الى أنه "ليس لدى الحكومة أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا".

واعتبر لابيد، أن "الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل تخلت عن الشمال وأهملته".

وكانت قد ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أنّ "التقدير في إسرائيل هو أن حربًا مع حزب الله قد تندلع في الأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال جولة له في مستوطنة كريات شمونة، أنّ إسرائيل جاهزة لـ"عملية قوية جدًا" في الشمال، في حين أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".