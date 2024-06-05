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كتابان من نهرا... ماذا جاء فيهما؟

5
JUNE
2024
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وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، كتابا لقائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، اخذ العلم بعد الطلب من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال المؤازرة الامنية اللازمة لبلدية كفردلاقوس في قضاء زغرتا، بهدف القيام بإجراء مسح تام على المخيمات ضمن النطاق البلدي بغية إنذار المقيمين غير الشرعيين والمخالفين للقانون بوجوب ترك أماكن إقامتهم خلال مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغهم، وذلك بناء لكتاب ارسل من البلدية الى نهرا بهذا الخصوص.

 وجاء في نص كتاب البلدية:

بلدية كفردلاقوس.

بناء على محضر الانتخاب رقم 24- ب - تاريخ 13-6-2024

بناء على جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١ وفقاً للدعوة الموجهة إليهم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٧.

وبناء على المادة الأولى من قرار تسوية أوضاع الأجانب في لبنان رقم ۳۱۹ تاريخ ١٩٦٢/٠٨/٢ والمنشورة في الجريدة الرسمية عدد ٣٤ تاريخ ١٩٦۲/۰۸/۲۲ والمتضمن إلزام الرعايا الأجانب على الأراضي اللبنانية تسوية أوضاعهم، وعطفاً على قرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۳ تشرين الأول ۲۰۱٤ والمتضمن الموافقة على سياسة النزوح السوري إلى لبنان المقترحة من اللجنة الوزارية للنازحين السوريين وتحت عنوان "توفير الامن والذي نص على متابعة القوى الأمنية تنفيذ التدابير الآيلة إلى ضبط أمن النزوح وتكليف البلديات بإجراء مسح إحصائي دوري للنازحين، في إطارها الجغرافي وتوفيرها العناصر الضرورية للشرطة البلدية لحفظ الامن كما القرار القاضي بالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة، و بعد ورود عدة شكاوى في أوقات مختلفة من قبل أهل البلدة و المقيمين فيها، يعبرون فيها عن انزعاجهم من المخالفات والإرتكابات الصادرة عن المقيمين غير اللبنانيين، لا سيما النازحين السوريين، إن في رمي الأوساخ أو التعدي على الأملاك العامة و الخاصة، إضافة إلى انتشار الأوبئة وعدم التقيد بالشروط الصحية والبيئية.

 

لذلك، وحفاظاً على الصحة و السلامة العامتين، ومنعاً من تفاقم الأزمة و التصادم، اتخذ مجلس بلدية كفردلاغوس القرار بطلب المؤازرة الأمنية بهدف القيام بإجراء مسح تام على المخيمات ضمن النطاق البلدي بغية إنذار المقيمين غير الشرعيين والمخالفين للقانون بوجوب ترك أماكن إقامتهم خلال مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغهم ، و هي التالية:

مخيم وليد حميد مرقس الدويهي، مخيم يوسف زخيا الدويهي الملقب بالشاويش، مخيم جوزف زخيا الدويهي، مخيم شربل زخيا الدويهي، مخيم سليمان بولس المكاري، مخيم سركيس نضيرة، مخيم بطرس نكد، مخيم جمال تادروس النمر، مخيم طوني البيسري، مخيم سايد".كما وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، كتابا لقائد درك منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، اخذ العلم بعد الطلب من المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال المؤازرة الامنية اللازمة لبلدية بطرام الكورة لاجلاء السوريين غير الشرعيين من البلدة بتاريخ 7-6-2024، وذلك بناء لقرار صادر عن مجلس بلدية بطرام بهذا الخصوص، ويتضمن المؤازرة الامنية بهدف اخلاء الابنية السكنية التي يقطنها السوريون غير الشرعيين والمخالفين للقوانين المرعية الاجراء

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