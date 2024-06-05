استياء طرابلسي من بيع جامعة العزم

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باع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رخصة جامعة العزم الى الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) التي يملكها الوزير السابق عبد الرحيم مراد ونجله النائب حسن مراد، بعدما شهد أداء الجامعة تردّياً وتراجعت عائداتها، فيما أبقى على مدرسة العزم التي تدرّ أرباحاً كبيرة. وفيما تردّد أن ميقاتي في صدد منح موظفي الجامعة تعويضاتهم قبل تسريحهم، أصدرت الإدارة أخيراً بياناً أكدت فيه أنها تسعى الى إبقائهم في وظائفهم.



فيما أثار خبر بيع رخصة الجامعة استياءً بين الطرابلسيين عبّر عنه ناشطون من إقدام ابن طرابلس على البيع في وقت تحتاج فيه المدينة الى فتح مزيد من المؤسسات التربوية لا إلى إقفالها.