"الجمهورية": هل ينشأ تكتل وسطي مؤثر على الحل الرئاسي؟

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لفتت "الجمهورية" في عددها اليوم الأربعاء إلى أنه "في الإطار الرئاسي، تساءلت أوساط مراقبة عن إمكان أن يؤدي التعاون والتلاقي المستمرين بين كتل متعددة، أبرزها «لبنان القوي» و»اللقاء الديموقراطي» و»تجدد» وغيرها، إضافة إلى الشخصيات النيابية المستقلة، إلى نشوء تكتل «وسطي» يكون له تأثير كبير في إيجاد الحل الرئاسي المنشود".

وأضافت "الجمهورية": "فهذه الكتل ليست بعيدة بعضها عن بعض في أفكار الحل، خصوصاً لجهة الدعوة إلى جلسة انتخاب نيابية بدورات متعددة، تصبّ في مصلحة انتخاب رئيس على قاعدة احترام الدستور والشراكة والتوافق، من دون تغييب مبدأ التشاور".