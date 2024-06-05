الأسد: المقاومة ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً استراتيجياً

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الوطن السورية:أكد الرئيس بشار الأسد أن المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً استراتيجياً باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء.

وخلال استقباله أمس، وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني أشار الرئيس الأسد إلى أن الكيان الصهيوني يزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقترب من الهزيمة أمام صمود المقاومة.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقة بين إيران وسورية ستبقى عميقة واستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة، لافتاً إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.