دبلوماسي عربي: الانفراج الدولي الذي يعمل عليه... سينعكس حتما على لبنان

A + A -

الأنباء الكويتية: شدد مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء» على «أن الانفراج الدولي الذي يعمل عليه، سينعكس حتما على لبنان بتسوية شاملة بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتنفيذ القرار 1701 من قبل إسرائيل والتزام لبنان به، بتعزيز وجود الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية، بالإضافة الى معالجة قضية النازحين السوريين وترسيم الحدود».

ولفت المصدر «الى أن الدول العربية والأجنبية لن تتخلى عن لبنان مهما تعرض لأزمات على كافة المستويات. وستزول الغيمة السوداء عن سماء لبنان بمجرد التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة والاتفاق على هدنة، ولبنان مرتبط شئنا أم أبينا بما يحصل في غزة. واذا توصل الأفرقاء الى هدنة طويلة في غزة، يتجه لبنان الى الخروج مما هو فيه من المعاناة، والا ستبقى المراوحة والدوران في الحلقة المفرغة سيدة الموقف».