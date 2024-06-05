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تصلب موقف "الثنائي"...

5
JUNE
2024
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الأنباء الكويتية: أبدى مصدر نيابي لـ «الأنباء» استغرابه من تمسك الثنائي بمرشحه فرنجية، «في وقت لم تتمسك القوى الأخرى بمرشحها ميشال معوض في المرة الأولى. وعليه، فإنها الآن تتمسك بمرشحها الثاني جهاد أزعور ردا على تصلب موقف الثنائي. والمرشح الثالث بمثابة حل وسط، وهذا ما يعمل على تسويقه ليكون مدخلا الى الحوار ضمن تسوية شاملة رئاسية وحكومية».

 

وأشار المصدر النيابي «الى أن المساعدة الخارجية وخصوصا من دول اللجنة الخماسية لا بديل عنها مهما تعثرت مساعيها وجهودها». وأكد «أن دورها لم ينته بعد، رغم عدم تجاوب بعض القوى اللبنانية المعنية بالانتخاب».

 

وأضاف: «التشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لن ينقطع بل سيستمر دون أي ضجيج، للوصول الى قواسم مشتركة بين الطرفين المتمسكين بمرشحهما».

 

ورأى المصدر «أن التحاور والتشاور اللذين يجريان بين الأطراف السياسية ضمن مبادرة وليد جنبلاط بالتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مرشحان أن يتوسعا الى حوار شامل لكل القوى السياسية المعنية بانتخاب رئيس، شرط أن يعقد في مقري مجلس النواب أو السرايا الحكومية، رغم أن البعض كان يفضل أن يعقد في القصر الجمهوري، إلا أن قصر بعبدا لا يفتح إلا بوجود رئيس للجمهورية».

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