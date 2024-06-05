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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 حزيران 2024

5
JUNE
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الأخبار: أميركا تدفع بـ«الصفقة»: نريدها الآن

قائد جهادي فلسطيني كبير: قدرات المقاومة تسمح بقتال طويل... وبمفاجآت أيضاً!
ابراهيم الأمين

 

 

 


النهار: حركة الإشتراكي تلاقي مؤشرات "المرشح التسوية"؟

 

 

 

 

الجمهورية: لحل بالدبلوماسية أو التصعيد
الإشتراكي: لكسر الجمود

 

 

 


نداء الوطن: حكومة الحرب الإسرائيلية "تدقّ الطبول" وواشنطن وباريس تتحرّكان
غانتس يتوعَّد لبنان بصيف حاسم وميقاتي ينفي "تسريبات" هجوم واسع

 

 

 

 


اللواء: غطاء أميركي للاحتلال لتوسيع جبهة الجنوب!
ميقاتي: لم نتلقَّ تحذيرات بعدوان واسع.. وخلاف برِّي وجعجع في لقاء التقدّمي في معراب

 

 

 

 

البناء: واشنطن تسعى لتوريط مجلس الأمن بقرار يتبنّى نص بايدن والضغط على حماس / مجلس حرب الكيان بين نقل ثقل الحرب شمالاً والخشية من الفشل وخسارة غزة / المقاومة جاهزة للحرب إذا أرادها الاحتلال… وخفض التصعيد بالتزامه بالضوابط /

 

 

 

 

الديار: التهويل الاسرائيلي بالحرب على لبنان مستمر والحرائق تشعل «المستعمرات»
قطر تستكمل اتصالاتها: «القوات» في الدوحة للتشاور رئاسياً

 

 

 


?l'orient le jour: « Du fleuve à la mer » : quelle Palestine 

 

 

 


عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 حزيران 2024

الأنباء الكويتية: اتفاق على مرشح وسطي للرئاسة بعد لقاءات تشاور برئاسة بري.. ومصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء»: الانفراج الدولي سينعكس حتماً على لبنان بتسوية شاملة
يوم المبادرات المحلية بدفع جنبلاطي وزخم خارجي لتضييق الاختلاف

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: أميركا لأكبر دعم عالمي لخطة وقف الحرب وإعادة الإعمار في غزة
3 مشاريع قرارات على طاولة مجلس الأمن… وترقب لموقفَي روسيا والصين

 

 


الوطن السورية: باقري كني أكد أن العلاقة بين إيران وسورية ستبقى عميقة واستراتيجية … الرئيس الأسد: المقاومة ستبقى مبدأً أساسياً وخياراً استراتيجياً

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