أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 حزيران 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قال خبراء ودبلوماسيون غربيون إن الحديث عن توجّه في كيان الاحتلال لشن حرب على لبنان على خلفية النتائج والتداعيات لتعاظم حضور المقاومة في جبهة شمال فلسطين المحتلة يبقى حديثاً سياسياً حتى لو صدر عن عسكريين. فهو محاكاة لجمهور غاضب وجيش يشعر بالعجز، لكن عندما توضع خرائط العمليات على الطاولة فإن الحقيقة التي يعرفها كل صناع القرار في الكيان هي أنهم سوف ينتقلون بالكيان إلى حرب تعادل عشر مرات حرب غزة، حيث مقابل الصاروخ من الجو صاروخ من الأرض ومقابل الكهرباء كهرباء ومقابل المطار مطار ومقابل محاولة الهجوم البري غير المؤكد هجوم بري مؤكد، ولذلك الأمثل هو تفعيل حركة الوسطاء لتخفيض مستوى التصعيد إذا كان وقف حركة الجبهة مستحيلاً وإذا استعصى ذلك يبقى خيار وقف الحرب في غزة هو الأمثل.





خفايا

قال مصدر فلسطيني في قوى المقاومة إن الحركة الأميركية التي أطلقها المؤتمر الصحافي للرئيس جو بايدن شديدة الخطورة وتستدعي تعاملاً حساساً ودقيقاً فهي محاولة حشدت لها مجموعة أدوات دبلوماسية لإرغام المقاومة على القبول باتفاق لا ينصّ على إنهاء الحرب ولا يتضمّن التزاماً صريحاً بالانسحاب الشامل من قطاع غزة ولا فك الحصار عنه تحت شعار أن الاتفاق سوف يخلق ديناميكية تحقق هذه الأهداف، وأن الكلام الأميركي عنها يجب ان يكون بديلاً عن مطالبة المقاومة بنص صريح في الاتفاق حولها وبديلاً عن تصريح مباشر من حكومة الكيان بالموافقة على الكلام الأميركي، بينما الكلام هو عن مقترح إسرائيلي فيما يصفه بنيامين نتنياهو بأنه غير دقيق ومن ضمن الخطة السعي لاستصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعم اتفاقاً لم يوجد ويطلب الضغط على فريق مفترض في الاتفاق هو حماس. وقال المصدر إن المسؤولية الكبرى اليوم هي على روسيا والصين لوقف هذه الخطة.

اللواء: أسرار

لغز

ما تزال غالبية المصارف تقضّ مضاجع المودعين، سواء بدفعات التعتير أو حتى الامتناع عن إعطائهم ثمن دواء!

غمز

في معلومات أصبحت بحكم الثابتة أن رئيس تيار معروف، رحّب خلال زيارته لدولة معنيّة بالاستحقاق باقتراح ترشيح موظف على رئيس مؤسسة أمنية.



همس

تخوفت مصادر معنية لبنانية من تكرار سيناريو المواقف الدبلوماسية لجهة الوضع في الجنوب، على غرار ما يحصل في غزة.

نداء الوطن: خفايا



كانت لافتة مشاركة البطريرك بشارة الراعي ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط على رأس كامل أعضاء اللقاء في مؤتمر حركة سياسية ناشئة، ما يشير إلى رعاية كبيرة يحظى بها رئيس هذه الحركة من طرفي مصالحة الجبل وإلى احتمال ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة الشوف.

أدّى جهاز أمنيّ عربيّ دوراً في عملية الكشف عن خلية إرهابية، ما يدلّ على متابعة دولته للوضع اللبناني والتخوّف من حدوث هزّات أمنية.

تقوم إحدى الوزارات الخدماتية بتنفيذ مشاريع تراعي مصالح فريق الوزير السياسية، وتتغاضى عن مشاريع حيوية ومهمة.