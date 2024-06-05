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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ «الوضع على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية لا يزال خطيراً، ونعمل على احتوائه».

وفي باريس، أعلن قصر الاليزيه أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون، وخلال اتصال بنتنياهو، أعرب عن «قلقه إزاء تصاعد التوترات على الحدود مع لبنان».

ودعا إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 من قبل جميع الأطراف». وخلص الى القول: «ستظل فرنسا ملتزمة التزاماً كاملاً منع أي خطر للتصعيد على «الخط الأزرق» وتعزيز الحل الديبلوماسي».