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ميقاتي يرد على السنيورة !

4
JUNE
2024
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
أدلى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بتصريح تلفزيوني مساء اليوم قال فيه" ان دولة رئيس الحكومة سلّم ملف التفاوض باسم البلاد إلى الرئيس نبيه بري وهذا امر مخالف للدستور ⁧".
يهم دولة الرئيس أن يؤكد ان ما قاله دولة الرئيس السنيورة مجاف للحقيقة، والصحيح أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرين بين دولة الرئيس وجميع المعنيين. كما ان التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا سيما مع دولة الرئيس بري امر مطلوب وواجب دستوريا ووطنيا، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية والخطيرة التي يمر بها الوطن.
والسؤال البديهي الموجَه الى دولة الرئيس السنيورة بالذات ألم تنسق مع دولة الرئيس بري في الفترة التي توليت فيها رئاسة الحكومة، لا سيما في فترة حرب تموز 2006؟

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