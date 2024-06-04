السيد: العبرة هي في وضع هذا الكلام موضع التنفيذ وإلزام إسرائيل به

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته على منصة "اكس":

"آخر خبر مفيد… صرح الرئيس الاميركي بايدن في مقابلة صحفية " أنّ نتنياهو قد يواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة بسبب مصالح سياسية،ويمكن الاستنتاج أنه يطيل أمد الصراع هناك من أجل الحفاظ على حياته السياسية"، وأضاف: "يجب أن يكون هناك حل الدولتين، إًسرائيل وفلسطين ويجب والانتقال إلى هذا الحلّ، وهذا هو أكبر خلاف لي مع نتنياهو "… لأوّل مرّة نسمع رئيساً أميركياً يقول كلاماً بهذا الوضوح، والعبرة هي في وضْع هذا الكلام موضع التنفيذ وإلزام إسرائيل به، وأميركا قادرة على ذلك إذا أرادت، ولكن التجربة تقول عكس ذلك… وعسى أن تصدق هذه المرة فيكون لبنان أكبر المستفيدين على أكثر من صعيد…"