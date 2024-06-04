المراوحة مستمرة..

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على المسرحِ الإقليميّ الأوسع، لا حدثَ إلا غزَّة، سواءٌ على المستوى الميداني أو السياسي.



فعلى الخط الأول، وفيما تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفَح، تتواصل المعارك في أكثر من نقطة من القطاع، ظنَّت إسرائيل لوهلة، أنها أحكمت سيطرتَها عليها.



أما على الخط الثاني، فأخذٌ ورد مستمران، في وقت تُلقي المزايدات الإسرائيلية الداخلية المتبادَله بثقلها على البحث في مقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي اتَّهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مجلة تايم اليوم بالمماطلة في إنهاء الحرب لأسباب سياسية.



أما على المستوى الميداني المرتبط بلبنان، وفيما توالت في الساعات الاخيرة تهديداتُ بعض المسؤولين الاسرائيليين التي وصل بعضُها إلى حدِّ الدعوة الى تهجير أبناء الجنوب الى ما بعد اللَيطاني، تتواصل منذ الصباح حركة الاجتماعات العِبرية للبحث في الوضع الحدودي مع لبنان، حيث ينجح حزبُ الله يومياً في تسديد ضربات مؤلمة، حوَّلت شمال فلسطين المحتلة ليل أمس إلى شريطٍ من نار.



واليوم، لفت تشديدُ المتحدث الرسمي باسم السفارة البريطانية في بيروت على رفض التقارير الصحفية اللبنانية التي أشارت إلى أن المملكة المتحدة ألمحت، إلى إسرائيل ستنفذ عمليات عسكرية أوسع ضد لبنان في حزيران. وفي الموازاة، كان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يشدد على أن أيَّ توسيع إسرائيلي للحرب على لبنان سيقابلُه خرابٌ ودمارٌ وتهجيرٌ في إسرائيل، قائلاً عبر الجزيرة: قرارُنا ألا نوسعَ الحرب لكننا سنخوضُها إذا فُرضت علينا.



أما على المسرح السياسي المحلي، فالمراوحة مستمرة، في انتظار انتهاء الحرب في غزة، وتالياً في الجنوب، ما يفتح الباب أمام البحث في الملفات الأخرى. غير ان محور الحدث اليوم، جولة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط، التي شملت زيارةً الى المقر العام للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي للقاء النائب جبران باسيل.