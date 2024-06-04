living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ النار في الجنوب متواصلة على وقع التهديدات الإسرائيلية... "الإشتراكي" في ميرنا الشالوحي و"التيار" يتحضَّر لحراكٍ رئاسي!

4
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنظار مصوَّبة إلى تفاعل حكومة الحرب الإسرائيلية مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لإقرار هدنة عسكرية طويلة في غزة. والمؤشرات الأولى، تشير إلى تعمق انقسام الموقف الإسرائيلي إزاء هذا الطرح بدليل ضغط "مجانين" حكومة الحرب، وعدم مصداقية بنيامين نتنياهو، وفي المقابل تنامي المعارضة وتأييد أحزاب متشددة خطوةَ بايدن. لكنَّ الأخطر في تداعيات الجنون الإسرائيلي، هو استمرارُ التهديدات للبنان بتوسيع الحرب، على ما يواصل الوزراء الإسرائيليون في كل يوم.

وفي هذا السياق، يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية بطلب من حزب بيني غانتس، وفي المقابل أكد نائب الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم أنه "إذا أرادت إسرائيل خوض حرب شاملة فنحن جاهزون لها".

هذا الوضع الخطير هو ما يستدعي من اللبنانيين التفكير في سُبل تجنب الحرب. وفي هذا الإطار جدَّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديثه التلفزيون أمس، الإضاءة على جوانب موقف "التيار" في هذا الشأن، في شكل متكامل. ذلك أن باسيل جدد تأكيد الوقوف ضد المخططات الإسرائيلية، ودعم المقاومة إزاء تعرض لبنان لأي هجوم. وفي الوقت نفسه، لا يؤيد "التيار" مبادرة حزب الله إلى فتح جبهة الجنوب كإسناد لغزة، انطلاقاً من أولوية المصالح اللبنانية على المصالح الإقليمية.

وفيما يزداد الوضع الجنوبي خطورةً، تتنامى الحاجة اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية يواكب هذه المرحلة الخطِرة. وفي هذا الإطار، تتصاعد الدعوات لمبادرات لبنانية تخرق جدار الإستعصاء الرئاسي، وتعزيز المساحات المشتركة، وحشرِ المعرقلين أياً كانوا.

واليوم، باشرَ "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط جولاته، فزار معراب حيث التقى رئيس "القوات" سمير جعجع، كما كان بحثٌ من ميرنا الشالوحي مع رئيس "التيار" جبران باسيل في كيفية تعزيز المساحات الوفاقية، والضغط في اتجاه انتخاب رئيس. وقد أكَّد الطرفان التعاون بينهما، وأشار النائب هادي أبو الحسن إلى أن "التقدمي الإشتراكي" يحاول "إيحاد صيغة مرنة تؤدي إلى شكل من أشكال التشاور والنقاش في ما بيننا كلبنانيين"، وإلى أن "توازنات المجلس النيابي والأسس الدستورية التي تحدد نصاب ال 86 وتحتم في الثانية أكثرية ال 65 هي غير متوافرة لدى أي فريق. ولفتَ النائب سيزار أبي خليل من جهته الى التلاقي مع الحزب الإشتراكي والنائب جنبلاط "بما يمثل ومن يمثل ومستعدون للتعاون في كل ما من شأنه تأمين مصلحة اللبنانيين وحفظ الوحدة الوطنية وبناء الدولة على قاعدة الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين".

 

وتأكيداً لموقفه الداعي إلى حل رئاسي عملي، من المرتقب أن يبدأ التيار الوطني الحر حراكاً لتعزيز التواصل في اتجاه انتخاب رئيس، عبر تأكيد المساحات المشتركة مع العديد من الكتل النيابية، ولمتابعة مواقف القوى السياسية عامةً من مشاريع الحلول.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   