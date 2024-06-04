living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كركي أوعز بمنع دخول ميشال وجوزف الأسمر إلى الضمان لمدة شهر واحد: القانون فوق الجميع

4
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “إيمانا منه، أن الرقابة الدقيقة والمستدامة للعمل الداخلي في مؤسسة وطنية جامعة كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي هو أساس من أجل حسن سير العمل وضمان حقوق المضمونين، يعمد المدير العام الدكتور محمد كركي إلى متابعة دقائق الأمور في الصندوق وبخاصة الأعمال التي تقوم بها المديريات المولجة بأعمال التفتيش والمراقبة في كل ما يتعلق بالمخالفات القانونية والنظامية.

وعليه، قام المدير العام بإعطاء توجيهاته إلى مديرية التفتيش الإداري للتحقيق في ملف شركة Key of Education بعد ما تبين للمفتش المعني بدراسة معاملة هذه الشركة وجود تلاعب بالأختام، كما أحال الدكتور كركي الملف إلى مصلحة القضايا لإبداء الرأي فيه من الناحية القانونية. وخلصت نتائج التحقيق الذي أجرته مديرية التفتيش الإداري رقم 48 تاريخ 22/5/2024 أنه تم تقديم معاملتي براءة ذمة لشركة Key Of Education بختمين وتوقيعين مختلفين.

لذلك، أصدر د.كركي تعميمين بتاريخ 4/6/2024 حملا الرقمين 1212 و1213 قضى بموجبهما منع كل من ميشال الياس الأسمر وجوزف مخايل الأسمر، من الدخول إلى جميع مديريات ومكاتب الصندوق تحت طائلة المسؤولية لمدة شهر واحد من تاريخه ويحظر على جميع مستخدمي الصندوق استقباله أو السماح له بالدخول أو الوجود في مديريات ومكاتب الصندوق خلال الفترة المذكورة أعلاه.

كما طلب من مديرية التتفتيش والمراقبة استكمال الرقابة اللازمة والإفادة عن أية مخالفات لاستكمال الإجراءات الردعية اللازمة.

في هذه المناسبة، أكد المدير العام أنه لن يتهاون مع أية مخالفات تحصل في الصندوق سواء من مستخدميه أم من المتعاملين معه لأن القانون فوق الجميع ومصلحة المضمونين وحقوقهم فوق كل اعتبار”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   