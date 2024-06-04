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عمليات اسرائيلية في حزيران... السفارة البريطانية تنفي!

4
JUNE
2024
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قال المتحدث الرسمي باسم السفارة البريطانية في بيروت، "ليس من حق المملكة المتحدة التعليق على التخطيط العسكري الإسرائيلي".وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، "نرفض التقارير التي أشارت إلى أن المملكة المتحدة نصحت، ناهيك عن إرسال رسالة دبلوماسية إلى السلطات اللبنانية، عن أن إسرائيل ستنفذ عمليات عسكرية في حزيران".

 وشدد المتحدث على، أن "المملكة المتحدة تواصل العمل مع الطرفين على تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان، ويرتكز تواصلها مع الطرفين على تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن على الخط الأزرق، ونحن واضحون أن الصراع ليس في مصلحة أحد"وكانت صحيفة "الأخبار" ذكرت أن موفدين دوليين نقلوا إلى بيروت تخوّفهم من جدية التهديد الإسرائيلي، لكن أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني، الذي حدّد موعداً للضربة الإسرائيلية منتصف حزيران الحالي، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون معروفاً مدى رقعة توسّعها ولا مدّتها الزمنية.
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