ابي خليل: نلتقي مع النائب جنبلاط حول هدف إنهاء الفراغ ومستعدون للتشاور وللحوار في هذا الشأن بمرونة لتحقيق الهدف

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اعلن النائب سيزار أبي خليل بعد زيارة وفد اللقاء الديموقراطي اننا إستقبلنا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الأستاذ تيمور جنبلاط على رأس وفد نيابي وإستمعنا لما يحمله من أفكار في موضوع تسهيل إنتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف: نحن نلتقي مع الأستاذ جنبلاط حول هدف إنهاء الفراغ ومستعدون للتشاور وللحوار في هذا الشأن بمرونة لتحقيق الهدف.

نتلاقى بهالمسعى معًا ويتحرّك كل منا على طريقته للهدف نفسه، مشددا على ان الحوار من أجل الحوار لا فائدة منه، الحوار يجب أن يوصل حكماً إمّا للتوافق على رئيس أو الذهاب الى الإنتخاب تطبيقاً للدستور في حال تعذر الإتفاق.

ولفت ابي خليل الى ان نحن نلتقي مع الأستاذ جنبلاط بما يمثل ومن يمثل ومستعدون للتعاون في كل ما من شأنه تأمين مصلحة اللبنانيين وحفظ الوحدة الوطنية وبناء الدولة على قاعدة الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين . ونقدّر ما يقوم به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي من مبادرة وطنية تعكس الحِكمة والرؤية في معالجة القضايا الوطنية .