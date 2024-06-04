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بالصور- قتلا أحد الأشخاص خلال محاولة سلب!

4
JUNE
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الثلاثاء، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 6-5-2024، وفي محلّة البوشرية أطلق مجهولون النّار باتّجاه الشّاب كريست جورج بربر (من مواليد عام 1989، فلسطيني) فأصيب في صدره ونُقِلَ إلى المستشفى جثّة هامدة".

واضاف، "باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة المتابعة التّقنيّة والاستعلاميّة، تبيّن أنّ منفذي الجريمة كانوا على متن "جيب شيروكي" لون نبيذي، وأنّهم يقومون بعمليات سلب منتحلين صفة أمنيّة، كان آخرها بتاريخ 24-5-2024، حيث أقدموا على سلب مواطن أمواله عند جادة أميل لحود، ويُرجّح أن جريمة القتل قد حصلت على خلفية محاولة سلب المغدور بقوّة السّلاح".

وأوضح البلاغ، انه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت الى كشف منفذَي جريمة القتل، وهما السّوريّان: ر. ح. أ. (مواليد عام 2000)، و م. أ. (مواليد عام 2000)". 

وتابع، "بتاريخ 30-5-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة، من توقيف المشتبه فيهما، بعمليتين متزامنتين في منطقتي الملا وحيّ فرحات، على الرغم من أن الأوّل أبدى مقاومة شرسة أثناء عملية توقيفه، غير أنّ العناصر تمكّنت من السّيطرة عليه".

واكد البلاغ، انه "بالتّحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بإطلاق النّار على الشّاب في البوشرية، خلال محاولة سلبه، كونه حاول الفرار منهما، ما أدّى إلى مقتله. كما اعترفا أنّهما نفّذا عدّة عمليات سلب في عدد من المناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، منتحلَين صفة أمنية".

وختم: "لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَيهما وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، التّوجه الى فرع التّحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثكنة إبراهيم الخوري/المقر العام - الأشرفيّة، للإدلاء بإفادتهم، أو الاتّصال على الرقم السّاخن لشعبة المعلومات 1788، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".

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