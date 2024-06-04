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الحرارة غدا تلامس الـ 40 درجة...!

4
JUNE
2024
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توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا  إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، أما على الساحل فتستقر درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار، مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية ، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
 
وجاء في النشرة الاتي :
 
 -الحال العامة:  طقس حار ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل، حيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من الشعور بالحر، على ان تعود درجات الحرارة الى الانخفاض تدريجيا بدءا من يوم السبت.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و  29 وفي زحلة بين 16 و 32.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  صاف إجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية حيث تتجاوز المعدلات بحدود ال 7 درجات، مع طبقات خفيفة من الغبار ورطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، مما يزيد من الشعور بالحر وتدني بمستوى الرؤية.
الأربعاء:  صاف إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 8 درجات، أما على الساحل فتستقر درجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واحتمال ظهور طبقات من الغبار، مما يؤدي الى تدني مستوى الرؤية ، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.
 
الخميس:  صاف إجمالا مع استقرار في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية حيث تتجاوز معدلاتها في الداخل بحدود ال 8 درجات ، وتبقى الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر مع طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء الرؤية احيانا.
الجمعة:  صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات ، وارتفاعها بشكل محدود على الساحل مع رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع طبقات من الغبار.
 
-الحرارة على الساحل من  21 إلى 32 درجة، فوق الجبال من  26 إلى 34 درجة، في الداخل من 21 إلى 40 درجة. 
 
-الرياح السطحية: جنوبية - غربية نهارا ضعيفة متقلبة ليلا ، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 95%
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  24 درجة. 
-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  5,27
-ساعة غروب الشمس:   19,45
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