السيد نصر الله يستقبل باقري كني وعرض لآخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة

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إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير خارجية الجمهورية الاسلامية في إيران بالوكالة الدكتور علي باقري كني والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت حيث جدد السيد نصر الله تقديم تعازيه باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية آية الله رئيسي ووزير خارجيته الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وصحبهما الكرام وجرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وخصوصاً في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث وقد شكر السيد نصر الله للجمهورية الإسلامية قائداً وحكومة وشعباً وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة وموقفها الثابت والراسخ رغم كل العقوبات والتهديدات.