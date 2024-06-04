وهّاب يغرد فاضحاً العاب القمار غير الشرعي: هذا مصدر تطبيقاتهم...

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر منصة اكس التالي:

حسين المقداد ومحمد المقداد اسمان يضافان الى من يتعاطوا القمار غير الشرعي ولكن الجديد تعاملهما من خلال تطبيقات قمار اسرائيلية الصنع . ببث محتوى لشركتي Hbbgames .com الاسرائيليتين Ezugi و Evolution والأولى تأسست على يد ضابط اسرائيلي والخادم لكل الفروع فهو تل ابيب وبخصوص Digitain التي تقدم المحتوى الرياضي فبدورها محظورة من قبل الامن العام لتعاملها مع اسرائيل . هكذا توضع بيانات وداتا وعناوين Ip ومواقع زبائن المقداد تحت مجهر اسرائيل