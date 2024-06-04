هل يجهض سجال بري ــ جعجع مبادرة الدوحة التشاورية

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رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حمله مسؤولية عرقلة الحوار ورئاسة الجمهورية والسعي الى الفدرلة، من خلال قوله انه لا يزال عالقا في «حالات حتما»، فقال ان «حديث بري اسقط عنه القناع، ولا يحلمَنّ احد ببلوغ لحظة يصبح في لبنان مرشد اعلى».

وعن مقولة بري ان «المكان الطبيعي لأي تشاور هو مجلس النواب وان المجلس مؤسسة لها رئيس والرئيس ايا كان اسمه هو المعني بأن يترأس جلسة التشاور بين الكتل»، قال جعجع انه لا يمكن للرئيس بري ان يتخطى صلاحياته ويشرّع، هو رئيس بما اعطاه اياه الدستور وليس بمحاولة السيطرة على سائر المؤسسات الدستورية...هو يحاول خلق عرف ومواد دستورية غير منصوص عليها.

لسنا مع طاولة الحوار برئاسة بري انما مع الاتصالات والمشاورات بين الكتل. ويستحيل ان نصل الى وقت يكون في لبنان مرشد اعلى للجمهورية.