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احتدام السجالات الكلامية والإعلامية بين عين التينة ومعراب

4
JUNE
2024
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احتدمت السجالات الكلامية والإعلامية الجارية منذ فترة بين عين التينة ومعراب إذ رد جعجع على حديث لرئيس مجلس النواب نبيه بري اتهمه فيه بعرقلة الحوار ورئاسة الجمهورية والعودة إلى مشروع الفيدرالية. واعتبر جعجع أنه “لا يمكن للرئيس بري أن يتخطى صلاحياته ويشرّع، هو رئيس بما اعطاه اياه الدستور وليس بمحاولة السيطرة على سائر المؤسسات الدستورية”.

وسأل: “بربكم أي مادة في الدستور اللبناني تنص على أنه قبل كل انتخابات رئاسية يدعو رئيس المجلس الى طاولة حوار تحضرها الكتل للتشاور في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ بري أسقط عن وجهه القناع هو يحاول خلق عرف ومواد دستورية غير منصوص عنها. لسنا مع طاولة الحوار برئاسة بري إنما مع الاتصالات والمشاورات بين الكتل”، وفقًا لـ”النهار”.

ورد على اتهام بري له بموضوع الفيدرالية قائلاً: “إن من يقيم تقسيماً كاملاً وليس فقط فيدرالية، هو محور الممانعة وبالدليل القاطع. من لديه جيش رديف وأمن رديف ومؤسسات رديفة ويسيطر على مؤسسات الدولة، وينشئ معابر خاصة به، ومن يتخذ قرار الحرب بمعزل عن رأي اللبنانيين وحتى عن الحكومة التي يملك الأكثرية فيها هو من يقسّم لبنان. إن كنا نأخذ في الاعتبار الوضع الدقيق في البلاد ، فليسمح لنا الرئيس بري، هذا قول لا يصح الا على محوره الممانع”.

يشار الى أن النائب علي حسن خليل وصل أمس إلى العاصمة القطريّة الدوحة، موفداً من بري الذي كان تلقّى دعوة لزيارة قطر وذلك بعد يومٍ واحدٍ من وصول وفدٍ من حزب “القوات اللبنانيّة”.

وقام أمس وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني بأول زيارة خارجية له بعد تعيينه إلى بيروت حيث قال في جولته على المسؤولين أن “الهدف الرئيسي للزيارة هو للتعبير عن شكري وتقديري للشعب اللبناني والحكومة على مشاركتهم في مراسم تشييع الرئيس الإيراني”. واكد “أننا نتشاور دائمًا مع لبنان بشأن التطوّرات في المنطقة”، لافتاً إلى أن “ايران لم توفّر جهدًا لدعم الاستقرار في لبنان وتأمين رفاهية الشعب”.

وقال: “المقاومة هي أساس الثبات والاستقرار في المنطقة، وتطرقنا إلى تطوّرات غزة ورفح”، لافتاً إلى أننا “اتفقنا على مبادرة تتمثّل في عقد اجتماع طارئ للدول الأعضاء في منظمة دول التعاون الإسلامي”.

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