عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 04 حزيران 2024

الأخبار
– مفاوضات القاهرة: ألاعيب نتنياهو تتجدّد
– وقائع زيارة لودريان: المشكلة عند جعجع والسعودية
– إنشاء معمل بقدرة 100 ميغاواط على الطاقة الشمسية: ميقاتي أخفى العرض القطري – الفرنسي لسنة
- كارتيل المدارس ينهب الأهالي: زيادات على الأقساط تفوق 100%
البناء
– نتنياهو: بايدن غير دقيق… وبن غفير: نتنياهو يُخفي شيئًا ولا حكومة إذا ثبت ذلك
– لبيد: الشمال يحترق ومعه قوة الردع… وسموتريتش يدعو لإحراق بيروت لإشغالها
- اليمن يستهدف إيلات بصاروخ فلسطين… والمقاومة العراقيّة ضربت هدفاً في حيفا
– خامنئي: لا مجال لإنقاذ الكيان من مأزقه ولن يتعافى من ضربة طوفان الأقصى
– خبراء في الأمم المتحدة: الاعتراف بدولة فلسطين إقرار بحق شعبها ونضاله من أجل الحرية
الجمهورية
– واشنطن تستعجل الهدنة رغم التصعيد
– باقري لتطوير التعاون مع لبنان
– 3 أشهر خطرة في الجنوب
– ردًا على الحملات السلبية: هذا ما أنجزه لودريان
– نتنياهو: مقترح بايدن بشأن غزة “غير مكتمل”
– الصين تنفي الضغوط بشأن قضية السلام حول أوكرانيا
اللواء
– ضغط جبهة الجنوب يضاعف المخاطر.. ونيران المسيَّرات تحرق المستعمرات
– وفدان لبرّي و«القوات» في قطر.. والتحرُّك الجنبلاطي يصطدم برفض جعجع
– مجموعة الـ7 تتبنى خطة بايدن.. وواشنطن تكذب تنصل نتنياهو
– ضباط يشككون بقيادة هاليفي.. وعائلات الأسرى تنام في شوارع “تل أبيب”
– فوز الرياضي انتصار لكل لبنان
الديار
– هل يجهض سجال بري ــ جعجع مبادرة الدوحة «التشاورية»؟
– سموتريتش يفقد أعصابه ويهدد بقصف بيروت وطهران تحذر!
– غارة بسرب من المسيرات والنيران تحرق مستوطنات الشمال
– نتنياهو غير متعاون مع مقترح بايدن وواشنطن ترمي الكرة في ملعب حماس
– باقري كني: العلاقات بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة ونجدد المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان
النهار
– انطلاقة جنبلاطية اليوم… على وقع تهديد “إسرائيلي”
– استقالة مفاجئة للحكومة المصرية.. مدبولي يعود بتشكيلة قبل الأضحى
– دعم دولي وعربي واسع لاقتراح بايدن وواشنطن تضع الكرة في ملعب حماس
– إجراءات قضائية بحق “المتمردة” غادة عون
نداء الوطن
– الراعي وقائد الجيش اليوم إلى رأس بعلبك
– جعجع وباسيل يرفضان “العُرف الرئاسي” وتحذير من إمساك “الثنائي” بالجمهورية
– واشنطن “تُقاتِل ديبلوماسيًّا” لإنجاح مقترح بايدن