عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 04 حزيران 2024

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الأخبار

– مفاوضات القاهرة: ألاعيب نتنياهو تتجدّد

– وقائع زيارة لودريان: المشكلة عند جعجع والسعودية

– إنشاء معمل بقدرة 100 ميغاواط على الطاقة الشمسية: ميقاتي أخفى العرض القطري – الفرنسي لسنة

‫- كارتيل المدارس ينهب الأهالي: زيادات على الأقساط تفوق 100%

البناء

– نتنياهو: بايدن غير دقيق… وبن غفير: نتنياهو يُخفي شيئًا ولا حكومة إذا ثبت ذلك

– لبيد: الشمال يحترق ومعه قوة الردع… وسموتريتش يدعو لإحراق بيروت لإشغالها

-‬ اليمن يستهدف إيلات بصاروخ فلسطين… والمقاومة العراقيّة ضربت هدفاً في حيفا

– خامنئي: لا مجال لإنقاذ الكيان من مأزقه ولن يتعافى من ضربة طوفان الأقصى

– خبراء في الأمم المتحدة: الاعتراف بدولة فلسطين إقرار بحق شعبها ونضاله من أجل الحرية

الجمهورية

– واشنطن تستعجل الهدنة رغم التصعيد

– باقري لتطوير التعاون مع لبنان

– 3 أشهر خطرة في الجنوب

– ردًا على الحملات السلبية: هذا ما أنجزه لودريان

– نتنياهو: مقترح بايدن بشأن غزة “غير مكتمل”

– الصين تنفي الضغوط بشأن قضية السلام حول أوكرانيا

اللواء

– ضغط جبهة الجنوب يضاعف المخاطر.. ونيران المسيَّرات تحرق المستعمرات

– وفدان لبرّي و«القوات» في قطر.. والتحرُّك الجنبلاطي يصطدم برفض جعجع

– مجموعة الـ7 تتبنى خطة بايدن.. وواشنطن تكذب تنصل نتنياهو

– ضباط يشككون بقيادة هاليفي.. وعائلات الأسرى تنام في شوارع “تل أبيب”

– فوز الرياضي انتصار لكل لبنان

الديار

– هل يجهض سجال بري ــ جعجع مبادرة الدوحة «التشاورية»؟

– سموتريتش يفقد أعصابه ويهدد بقصف بيروت وطهران تحذر!

– غارة بسرب من المسيرات والنيران تحرق مستوطنات الشمال

– نتنياهو غير متعاون مع مقترح بايدن وواشنطن ترمي الكرة في ملعب حماس

– باقري كني: العلاقات بين إيران ولبنان مؤشر رئيسي للاستقرار في المنطقة ونجدد المقترح الإيراني بتسليم الوقود إلى لبنان

النهار

– انطلاقة جنبلاطية اليوم… على وقع تهديد “إسرائيلي”

– استقالة مفاجئة للحكومة المصرية.. مدبولي يعود بتشكيلة قبل الأضحى

– دعم دولي وعربي واسع لاقتراح بايدن وواشنطن تضع الكرة في ملعب حماس

– إجراءات قضائية بحق “المتمردة” غادة عون

نداء الوطن

– الراعي وقائد الجيش اليوم إلى رأس بعلبك

– جعجع وباسيل يرفضان “العُرف الرئاسي” وتحذير من إمساك “الثنائي” بالجمهورية

– واشنطن “تُقاتِل ديبلوماسيًّا” لإنجاح مقترح بايدن