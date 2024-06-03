مواقف شاملة لباسيل: سنبادر إلى تحرك رئاسي ومواصفات المرشح تختصر بحماية لبنان وبناء دولة وندعو لحوار حول الإصلاح واستكمال الطائف

مقتطفات من مقابلة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لـ LBCI:

- يريدون إعادة إنتاج الإقتصاد الريعي. الأزمة كانت يمكن أن تكون مفيدة لجهة بناء نموج جديد

- نحن أمام خطر العودة إلى كارثة جديدة إن لم نفعل شيئاً وفي المجلس النيابي يستطيع بري الدعوة لورشة لإقرار القوانين الإصلاحية

- لستُ مغروماً بصندوق النقد لكن المجتمع الدولي لم يساعدنا إن لم ننجز اتفاقاً معهم وقادرون على الوصول لاتفاق معهم

- الخسائر يجب أن تتوزع في شكلٍ عادل بين المصارف والدولة والمودعين والفكرة المطروحة من وسيم منصوري "مش عاطلة". أنا مع فكرة إعادة تكوين أموال لإعادة الودائع كما الصندوق الإئتماني

- هناك إيجابية متبادلة مع حركة أمل والرئيس بري نأمل أن تترجم بمواضع رئاسة الجمهورية وموضوع النازحين وملف الإصلاحات فلا أفهم أن يبقى العمل التشريعي والحكومي شبه غير موجود إزاء الأزمة

- النية أن تكون العلاقة جيدة مع الجميع فالهدف ليس مواجهة الناس لمجرد المواجهة ومجبورين أن نتفاهم لأن لا أحد يشكل أكثرية لوحده

- يبدو أنَّ زيارة وفد صندوق النقد كأنها حركت أمراً... لذلك أوجه دعوة صادقة لورشة في ملف الإصلاحات وكذلك في ملف النازحين لأن هذه الأزمات وجودية

- مبدئيتنا كتيار تجعلنا نختلف مع الجميع لكن واقعيتنا تدفعنا للتفاهم ومفروض أن نسعى للعمل ووحدنا لا نستطيع. لا أعتبر أنه إذا تفاهمت مع فريق لانتخاب رئيس يجب أن أوقف المطالبة بالمحاسبة!

- اليوم سترى من الآن حتى العام 2026 نعقد تفاهمات مع العديد من الناس في كل المناطق لأن وضع البلد يتطلب ذلك والإنتخابات أيضاً

- رداً على سؤال هل هناك حرب على باسيل من داخل "التيار": السؤال: لماذا يتم التكلم عن أمور التيار وحده في الإعلام فهذا دليل جديد على استهدافه وعلى أن "التيار" محوري في السياسة اللبنانية. التيار فيه حرية تعبير وتنوع وديموقراطية منذ التأسيس لكن المشكلة في الفوضى. وعندما نصل إلى القرار السياسي لجهة التصويت في مجلس النواب لا يمكن السماح بالتعبير في شكل مستقل وفي آخر فترة حصلت نتوءات من بعض النواب فاعتبروا أنَّ لديهم كياناً خاصاً يجعلهم لا يلتزمون وعندما اتخذ ذلك منحى تصاعدياً - نحن حريصون على كل أحد - لا يجوز السماح بالإستمرار بذلك ولدينا نظامنا الداخلي الذي يتعاطى مع حالات مماثلة وهناك مسار فرضت فيه علينا الأمور ضبضبة الوضع لمنع الفوضى

- ليس لدينا جدال و"خناق" لأن على الأمور المدئية نلتقي. في هذا المسار الداخلي حصل فصل لأحد النواب ونائب آخر محال أمام مجلس الحكماء في قضية معروفة وستنتهي إما بالفصل او بالتزام نظام التيار الداخلي

- الإلتزام وهو بنظام التيار وبقراراته وسياساته ولا يوجد أي شيء يتعلق برئيس التيار فقراراتنا تخرج تلقائياً بالتوافق والتشاور وكل أسبوع لدينا اجتماع وأطمئن كل الغيورين على التيار أنه سيعود أقوى وأن ما يحصل صحي لجهة التنوع أو لجهة ضبط الفوضى ومنعها وسنستمر وفي الحلقة المقبلة نذكّر بعضنا

- الملتزمون بالتيار هم من يحاسبون الأمور النافرة لذلك قدرة الإستيعاب لديّ كبيرة لكن "التيار" يعود لا يقبل ويبدأ بتحميلي المسؤولية

- على قدر ما توجد حرية لدينا نرى من نوصلهم إلى مواقع متعددة يخرجون عن سياسة "التيار" وذلك لأنَّ التسامح الزائد مضر!

- هوكشتاين يريد مساعدة لبنان لكن تهمه إسرائيل. الوعود لا تغريني لأننا وعدنا سابقاً كما في تدفق الغاز من مصر. بما هو معروض نريد استقراراً لكن ما هو معروض نعود إلى ال2006 لذلك أقول إن المردود حتى الآن على لبنان من الحرب سلبي

- قصة الحدود البرية تهمنا لكن لا تستأهل حرباً فالإتفاق الكبير عليها مُنجَز فالحرب تقوم بها للدفاع عن نفسك أو تحصيل حقوق كيانية لا يمكن التخلي عنها فمثلاً أنا موضوع النازحين أضعه في إطار الصراع مع إسرائيل لجهة التهجير الجماعي ودوره في الفكر الإسرائيلي، فما يحصل في دول الطوق هو جزء من حماية إسرائيل

- أين هُم (من نزلوا إلى الساحات في 17 تشرين) لم ينزلوا للوقوف معنا في القضايا التي رفعناها؟!

- عندما تدخل الأجندة الخارجية تحصل استهدافات في غير محلها

- طرح بايدن هو إعلان انتصار لحماس وهزيمة لإسرائيل لذلك لست مقتنعاً أنه مع الهدنة تداعيات حرب غزة ستقف... فتعقيداتها كبيرة وباتت ورقة اساسية في الإنتخابات الأميركية والمجتمع الإسرائيلي للأسف غير جاهز لتسوية كبيرة

- الصراع كبير ولبنان على تماس معه ولذلك نسعى لحماية لبنان ومن هنا خوفي

- الحل لموضوع النازحين السوريين اعتبار غير الشرعيين منهم موجودين بطريقة غير شرعية والحل بتطبيق القوانين وطلبنا جلسة خاصة لإقرار اقتراحات قوانين

- الحل يتمثل بتطبيق القوانين ودور البلديات ولا بد من إعادة المخالفين إلى سوريا وعودة العائلات فكما كان العامل السوري يعمل في لبنان يجب أن تعود العائلة إلى سوريا ويبقى هو. لكن الحل الكبير يتطلب رفع الحصار عن سوريا وتعاط دولي مختلف

- طرَحنا المخيمات في منطقة no man s land بحراسة دولية

- في سوريا مناطق آمنة تشكل أغلبية الأراضي السورية والأوروبيون هم مع أنفسهم ويريدون إبقاء النازحين في لبنان ويواصلون اتباع السياسة نفسها تجاه سوريا وعملياً يعاقبون الشعب السوري ولبنان

- لبنان لو من أول يوم فعل كما فعل أردوغان لكانت أوروبا "وقفت على خاطرنا"!

- من يحكم المع أو الضد: مصلحة لبنان

- مثلاً إن كانت الحرب تأتي بمكاسب للبنان كعودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين واستعادة الأراضي المحتلة ووقف الإعتداءات الإسرائيلية على السيادة عندها أقول إنها جيدة

- هذه الحرب لم تتم لهدف لبناني

- في حرب تموز 2006 إسرائيل بدأت بهجوم كبير وكانت حضرتها سابقاً وأتت عملية الأسر لتسرع في الحرب

- عملية الأسر لا تستوجب حرباً شاملة وأصبح لبنان في موقع دفاع لكن في حرب غزة أتى حزب الله وفتح جبهة لبنان وقال إنها جبهة إسناد لذلك الفرق كبير

- في 2006 حرب تموز عملت استقرار استمر حتى اليوم

- هذه المرة ضد الحرب لأنها قد تعيدنا إلى ال2006 لذلك لم أر لبنان يحقق مكاسب

- عن تصريح السيد نصرالله حول أغلبية الشعب: لا أحد يختزل رأي جميع اللبنانيين وهذا رأيي وليس ملزماً به حزب الله. في موضوع الحرب رأيي أن اللبنانيين لا يريدون الحرب وكذلك جمهور حزب الله والسيد نصرالله!

- السيد يعتبر أنه قام بجبهة إسناد لكن أنا ارى أنها قد تجرنا إلى حرب لا نريدها والمخاطر هذه المرة تبريرها أصعب بكثير لأنه لا توجد شبكة أمان لبنانية داخلية في الوقت الذي تقع فيه مسؤولية تحرير غزة على الفلسطينيين. أنظر إلى سوريا فالرئيس الأسد لديه موقف مبدئي لكنه حيد بلده!

- لم أفهم أن السيد قالها بهذا المعنى (حول العدد). فقبل وثيقة التفاهم تحدث السيد في تصريح عن العدد. عندما عملنا على وثيقة التفاهم أصرينا على إدخال الديموقراطية التوافقية ووافقوا على ذلك ومارسوها عملياً لكن عندما خرجوا عنا اختلفنا معهم. لكن السيد لم يقل ذلك بالعد في التوازن الداخلي وأنا اعتقد أنه لا يفكر كذلك ويعرف أن طبيعة لبنان تجعله لا يُحكم بالعدد وأن التنوع لا يرتبط بعدد المسيحيين لأن دورهم أكبر من عددهم

- لبنان لا يحكم بديموقراطية عددية أو تعطيلية

- لا أوافق أن السلاح سرمدي لأن الوضع الطبيعي يفرض أن يكون السلاح في يد قوى الدولة الشرعية

- لا أقبل العيش من دون شراكة لأنها أساس كل شيء وغيابها يضرب فكرة وجود لبنان. ألا يفترض الحوار حول رئيس أن نقوم بحوار حول 3 أمور رئيسية: الإصلاحات البنيوية في الإقتصاد والنموذج اللبناني - الإستراتيجية الدفاعية ومعنى تحييد لبنان - كل نظامنا بمعنى استكمال الطائف وإصلاح الثغرات فيه بالتوافق بين جميع اللبنانيين

- لبنان لا يُقسّم بسبب التداخل والعامل الجغرافي لكن التمسك باللامركزية ليست خيانة!

- عن مقولة الطلاق الحبي: لست مع فكرة الطلاق بل مع أن نتفاهم حول أين نختلف وأين نتفق وليس هناك ما هو أغلى من حريتنا

- السعودية والأمير بن سلمان عنوان للتطور

- أقبل الإختلاف ولا أقبل بأن يفرض أحد نموذجه عليّ

- نعم أتخوف من انزلاق الحرب في الجنوب إلى حرب شاملة ولا يمكن أن يتكل حزب الله على أن لديه قوة ردع لإيقاف جموح إسرائيل بدليل ما رأيناه في غزة

- انتخاب رئيس هو من ضمن شبكة حماية للبنان وحزب الله بالذات. هل معادلة القوة حمت سليماني؟

- نتيناهو يريد تمديد الحرب ليصل ترامب

- في شق المعارضة لا يمكن أن نعطي الحجة لمن نتهمهم بالتعطيل فمن يقفل المجلس النيابي يقول أنا مستعد للكلام فهل أقول له لست مستعداً للكام معك؟

- غداً في اجتماع المجلس السياسي سنضع خطة تحرك لنذلل الصعوبات

- إن كان هناك جدية لا تسمي مرشحين في الإعلام

- البروفيل المطلوب (للرئيس) حماية لبنان وبناء الدولة

- من غير الطبيعي أن يبقى مجلس النواب مغلقًا ويجب ألا يصبح التشاور قبل الإنتخاب عرفًا

- رداً على طرح سليمان فرنجية انتخاب رئيس من الشعب: نحن تقدمنا بتعديل دستوري لانتخاب رئيس من الشعب عبر دورتين: الأولى لدى المسيحيين لكي يكون لديه تمثيل في مكونه والثانية على المستوى الوطني وكل نظامنا الطائفي هزيل: "تعا إلى دولة مدنية"!

- رئيس الجمهورية يمثل المكون المسيحي بالتركيبة اللبنانية ويمثل اللبنانيين عندما يصبح رئيساً

- عندما تؤمن الحيثيتين المسيحية والوطنية للرئيس عندها لا نكون نضعه في القوقعة داخل مكونه

- تقدمنا بالطرح لذلك من دون التخلي عن صلاحيات الرئيس

- عن مبادرة بكركي: أنا أؤيد كل ما يجمع لكن أعتقد ان الوثيقة ليست كافية إذ تحتاج إلى خطة عمل لترجمة الوثيقة: الشراكة عادوا إلى المس بها ولذلك الوثيقة وحدها جيدة جداً لأنها تجمع بمعانيها لكن يجب أن تترجم بخطة فعلية على كل المستويات السياسية والنيابية والإعلامية ودور الكنيسة لا بل الشعبية. وعلى الوثيقة أن تكون ذات طابع وطني لان المشاكل الاقتصادية ليست خصائص مسيحية بل تطال جميع اللبنانيين

- الوثيقة يجب ألا تكون خارجة عن الواقع. فمثلاً النقاش حول سلاح حزب الله هناك من يدعو لنزعه فوراً. عظيم تفضل وقم بذلك. لكن إن قلنا إن الموقف المبدئي والهدف أن يكون السلاح في يد الدولة لكن كيف الآلية؟ بالإستراتيجية الدفاعية لا تكون تتخلى عن المبدأ

- نحن بارعون في تضييع الفرص لكن لدينا قدرة على التأقلم

- من كان ينتظر ضربة 15 نيسان وجدنا كيف أنها كاريكاتورية وتهدف لجس النبض ولا شك أن قدرة الأذية على محور "الممانعة" أكبر لكن معنوياً الأذى على إسرائيل أكبر فقد تبين أنها بحاجة لأمركا وبريطانيا ليدافعا عنها

- الصراع مدروس. أليس معروفاً أن أميركا وإيران لا يريدان توسيع الحرب؟ إيران تريد أن يربح بايدن

- فرنسا يجب أن تكون تعلمت من دعمها سليمان فرنجية أن مرشحَ مواجهة لا يمكنه الوصول لذلك لا أعتقد انها تكرر التجربة في مقلب ثانٍ

- لا أحد يقول إن الدول محايدة لكن موقفها الجماعي أن ليس لديها مرشح لذلك موقفها الجماعي يساعد إن كان هذا الضغط يشجع اللبنانيين على أن يلتقوا لكن لم نكن بحاجة للخماسية للإلتقاء وانتخاب رئيس

- بالتوازن النيابي الداخلي لا يمكن انتخاب رئيس من دون توافق عريض وأنا مع التوافق لأن الإنتخابات "إن لم تكن جت سليمة" سيحاربون الرئيس

- اللقاء مع السفير الفرنسي كان جيداً لأنه قدم خلاصة وواح أن لديه فهم صحيح للوضع اللبناني لجهة أن الخيار الثالث أن يكون توافقياً لأن هناك فهماً صحيحًا أن "أمرا ثانياً" "لا يقطع"

- الحد الأدنى هو الثلثين. أنا مع الإجماع لأن في ظل الأزمات الوجودية الخمسة أن "يقلع" العهد في شكل جيد

- كيف يمكن للمعارضة أن تأتي بمرشحها من دون توافق ثم أن يصل وينجح؟

- من الجهتين أي محاولة لفرض أمر واقع لا تنجح

- ليس جيداً أن تتفق أكثرية المسيحيين على مرشح ولا يصل

- في الداخل نحتاج لمقاربة مختلفة ففي الملفات المصيرية لا يمكن التعاطي بمنطق أكثرية وأقلية

- انا قلت مع التوافق لكن إن لم يحصل أنا مع الإنتخاب ضد الفراغ

- تكلمنا بمبادرتنا مع لودريان خطياً وهي أن نذهب إلى تشاور على أن ينتهي بجلسات مفتوحة وانتخاب رئيس بالتنافس

- أتى ترامب وقرر حصاراً اقتصادياً على لبنان ونحن استعدنا الدور المسيحي لكن اليوم نحتاج لوقف نزيف الهجرة ولذلك أنا تنازلت عن أساسيات في التمثيل (لجهة الترشح للرئاسة)

- نحن والحزب التقدمي الإشتراكي وكتلة الإعتدال ومجموعة كبيرة من المستقلين نشكل عدداً كبيراً لسنا متعنتين ونحاول أن نسعى للتوافق وإلا الذهاب للإنتخاب

- سنقوم بمسعى في ملف الرئاسة لأننا لدينا خوف أننا إذا مررنا هذين الشهرين أن تتمدد الأزمة ولكي ننجح يجب أن نأخذ الأطراف على مواقفها

- حق كل الناس أن تترشح لكن إن "كنا" جديين وانا أتوجه هنا للثنائي التشاور يقتضي منا جميعاً التنازل

- هذا يفترض إن لم يتنازلوا أن نذهب إلى جلسات جدية من دون مقاطعة و"صحتين" على من يربح

- الجدية تقتضي إن حصل التنافس أن نذهب إلى تشاورٍ ثان أن نحصر الدورات بمرشحين اثنين