خاص - الحملة على القمار الاكتروني غير الشرعي: مداهمات و شمع احمر...

A + A -

علم موقعنا أنّ الحملة الأمنية عملاً بالإشارة القضائية المفتوحة على أصحاب مواقع وتطبيقات القمار غير الشرعي عبر الانترنت، ومشغليها بدأت.

في التفاصيل، كان أصحاب المواقع السوداء قد تعهّدوا بإغلاقها بدءاً من 01/06/2024، الا أن عدداً منهم نكث بالالتزام. في هذا الإطار، داهمت قوّة من مكتب مكافحة القمار،مقهى يديره علي حسن حيدر، في منطقة الشياح، وأوقفته وختمت محلّه بالشمع الأحمر، بعدما تبيّن تورّطه بتشغيل مواقع قمار غير شرعية. والتحقيق جارٍ بالتنسيق مع مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية لتبيان التفاصيل التقنية والفنية.