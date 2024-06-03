المفتي قبلان لجعحع: التنكر لقيمة الشراكة الوطنية عيب وطني

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اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان توجه به الى رئيس حزب "القوات اللبنانية" السيد سمير جعجع، الى ان "الضرورة الوطنية تفترض الحوار والشراكة انتهاء بالحلول وفقا للشراكة الوطنية وضروراتها الميثاقية، والتنكر لقيمة الشراكة الوطنية عيب وطني، ومع أي تعقيدات وطنية ببعد النظر عن أسبابها يجب حلها بالحوار لا بالقطيعة وذلك بخلفية مصالح عائلتنا الوطنية وعلى قاعدة الديموقراطية التوافقية التي لا بديل عنها إلا الديموقراطية العددية التي لا نريدها إصرارا منا على الشراكة الدستورية التوافقية، والرئيس نبيه بري في هذا المجال ضمانة لبنان، وأهل الجنوب أسياد وقادة وأصحاب تاريخ وطني طويل ويسجل لهم أنهم هزموا إسرائيل يوم شاركها البعض باجتياح لبنان، واستعادوا الدولة يوم ضيعها البعض، ودافعوا عنها يوم هاجمها البعض، وها هم اليوم يدفعون ثمن سيادة لبنان ووجوده النِّدي بميزان المنطقة يوم تناسى البعض مصالح لبنان، وما يقوم به أهل الجنوب يؤكد عظمة المجد السيادي لكل لبنان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا المجال تاريخ وطني كبير ويكفيه من تاريخه الوطني إسقاطه لإتفاق 17 أيار وقيادته لانتفاضة 6 شباط التي انتشلت الدولة والبلد من بالوعة الصهينة الشاملة يوم شارك البعض بصهينتها، والمرشد الأعلى للبنان مصالحه السيادية التي دافع ويدافع عنها اليوم من لا تأخذه بمصالح لبنان لومة لائم".