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"الكيان الصهيوني مجرم وسفاح ومتوحش"... رعد: لبنان وفلسطين سيخرجون منتصرين

3
JUNE
2024
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أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ان "ما نشهده في الغرب من الجيل الشاب هو بداية إشتباك بين الجيل الأكبر والجيل المعاصر لأن الجيل المعاصر أصيب بصدمة في وعيه ووجدانه وهو كان يتعلم في المناهج أن إسرائيل هي واحة الديموقراطية فإذا به أمام مشهد أن الكيان الصهيوني مجرم وسفاح ومتوحش".وقال:"ما حققته حرب غزة أنها كشفت العدو الصهيوني أمام الغرب ورآه على حقيقته وبوضوح وأحرِج من صورته الحقيقية". 
 
تحدث رعد في  خلال الحفل التكريمي الذي أقيم للشهيد "على طريق القدس" محمد خليل عطية في بلدة الصرفند، بمشاركة شخصيات وفعاليات وعوائل الشهداء والأهالي.
 
وأشار رعد إلى "أن العدو الصهيوني أراد أن يقضي على قضية فلسطين، فإذا بها تتألق وتصبح القضية الأولى في العالم". وقال :" العدو الصهيوني خرج ليقول أنه يملك الردّع الذاتي فإذا بالأحداث تثبت بأن هذا العدو لا يستطيع أن يحمي نفسه ويحتاج إلى دول كبرى تأتي إليه من أجل أن تدعمه وتوفر له الحماية". 
 
ولفت إلى "أن هذه الدول لا يمكنها في كل معركة أن تأتي ببوارجها وترسل أسلحتها وأقمارها الصناعية". وقال:" أن ما نراه من رشقات تصل إلى بعض مناطقنا فهذا غيظ عدو وأمر خارج المعركة ولا يغير شيئا في موازين المعركة على الإطلاق". 
 
وختم النائب رعد :"العدو فشل في حربه العدوانية وفشل في تحقيق أهدافه والمقاومة وأهلها في لبنان وفلسطين سيخرجون منتصرين".

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