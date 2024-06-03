"بهارات وحبوب منتهية الصلاحية"... انذارات ومحاضر ضبط في هذه البلدات!

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في حضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة من عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية، بجولات تفتيشية شملت مدينة النبطية: سوق الإثنين التجاري، بلدات القصيبة وبريقع وتول وحاصبيا.

وتم سحب عينتين من البهارات والصعتر المعد بيعه للأفران لفحصه في المختبر المعتمد وقد سطر محضر ضبط في حق صاحب مؤسسة تبيع بهارات وحبوبا في بلدة بريقع لوجود بضاعة منتهية الصلاحية داخل المستودعات وقد تم حجز البضاعة للحصول على أمر من النيابة العامة في النبطية لإتلافها. كما أنه تم توجيه إنذارات خطية لبعض بائعي الخضار والفاكهة لضرورة إعلان الأسعار على جميع البضاعة المعروضة في محالهم تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.