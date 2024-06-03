تقرير "الحدث" رسالة مباشرة إلى نواب شماليين: إياكم والتمايز!

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خاص tayyar.org

كان لافتا التقرير الذي بثّته قناة "الحدث" السعودية والذي اتهمت فيه نائب عكّاري بالتورط في تهريب سوريين الى لبنان، الى جانب تورّطه في تهريب المحروقات.

وللنائب الذي لم تسمّه القناة السعودية باع في عمليات التهريب.

كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن التقرير المتلفز لم يأتِ من عبث، إنما هو رسالة مباشرة إلى النائب المعني كما إلى زملائه في الخط السياسي نفسه وفس الكتلة النيابية إياها، لمنع أي تفكير لديهم بالتمايز، وتحديدا في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

ولفتت المصادر إلى أن رسائل أخرى وصلت بالمباشر إلى نواب شماليين آخرين من الفئة نفسها يستحقّ التوقف عندها والغوص في مضامينها ومفاعيلها، كما في تداعياتها على النواب أنفسهم.