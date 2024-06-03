باقري في بيروت اليوم..

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زور وزير الخارجية الايرانية بالوكالة الدكتور علي باقري كني لبنان اليوم لإجراء محادثات تتناول التطورات اللبنانية والاقليمية والدولية، فيلتقي في العاشرة صباحا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ثم يزور عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وينتقل الى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ان يعقد في الخامسة والنصف عصرا مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة الايرانية في بئر حسن.

الى ذلك كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان باقري كني سيلتقي ايضاً الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وممثلي الفصائل الفلسطينية من حركتي «حماس» و«الجهاد الاسلامي»، على ان يزور ضريح والدة السيد نصرالله في روضة الشهيدين لقراءة الفاتحة وتقديم التعازي لعائلتها ولقيادة «حزب الله».