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الوطن السورية: وزير الطاقة والمياه اللبناني في دمشق اليوم

3
JUNE
2024
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الوطن السورية:يبدأ وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض اليوم زيارة رسمية إلى دمشق تستمر يومين، يلتقي خلالها وزير الموارد المائية حسين مخلوف في اجتماع اللجنة اللبنانية- السورية المشتركة لقطاع المياه، حيث يجري البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة.

 

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية «وطنية» قالت أمس: «يزور وزير الطاقة والمياه وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 حزيران 2024 الجمهورية العربية السورية ويلتقي خلالها وزير الموارد المائية حسين مخلوف ويرأس معه بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري- اللبناني نصري خوري، اجتماع اللجنة اللبنانية- السورية المشتركة لقطاع المياه».

 

وأوضحت الوكالة أنه سيجري البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق اتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة، والتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار وأعباء النزوح وكيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع، بالإضافة إلى المشاريع المزمع إنشاؤها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.

 

وذكرت بعض المواقع الإخبارية: إن فياض سيلتقي على هامش الزيارة الرسمية وزير النفط والثروة المعدنية فراس قدور، وكذلك وزير الكهرباء غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

 

وسائل إعلام لبنانية ذكرت أن فياض سيترأس وفداً من كبار المستشارين والمديرين في وزارة الطاقة، منهم المدير العام للموارد المائية والكهربائية، ومدير المياه، ورئيس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه وسواهم.

 

الوزير اللبناني كان سبق وأعلن نيته زيارة سورية لمتابعة الملفات المتصلة بالأنهار، ووعد بتحسين وضع معمل البارد للطاقة الكهرمائية، وتنظيف مجرى النهر الكبير، كما تحدث عن تمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار لمصلحة عكار، سيتم استخدامها في تنظيف مجرى النهر الكبير، وزيادة التوربينات لمعمل الطاقة الكهرمائية في البارد.

الوطن السورية
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