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أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 حزيران 2024

3
JUNE
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يعتقد خبراء في شؤون كيان الاحتلال أن مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن تحت عنوان العرض التفاوضي حول حرب غزة قد تم تنسيقه مع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، بحيث يتحمل بايدن عن نتنياهو مسؤوليتين: الأولى استبدال التزام نتنياهو بوقف الحرب الذي تتمسك به المقاومة بضمانة الرئيس الأميركي للاتفاق أنه اتفاق لإنهاء الحرب والضغط على المقاومة لقبول ذلك، والثانية استنهاض الشارع في الكيان بمواجهة حلفاء نتنياهو بدلاً من إحراج نتنياهو نفسه بهذه المواجهة عبر وضع العلاقة الأميركية الإسرائيلية في كفة وموقف ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في كفة مقابلة، في السجال السياسي والإعلامي في ظل حرب يبدو واضحاً أنها فشلت في تحقيق شيء.

 

كواليس
يتحدث خبراء عسكريّون في الكيان عن واحدة من نتائج الحرب في شمال فلسطين المحتلة سوف يكون من المستحيل تجاوزها بعد الحرب، وهي اختبار حزب الله لما يستطيع فعله في حال أي مواجهة مقبلة خصوصاً، في مجال تدمير القدرة الاستعلامية لجيش الاحتلال ومجال تأمين مسارات آمنة من القبة الحديدية لبلوغ الأهداف، إضافة لتهجير المستوطنين وتدمير مواقع القيادة والقبة الحديدية والمدفعية ما يجعل طريق العبور الى الجليل وساحله سالكة عندما يقرّر ذلك، والأهم هو أن هذه الصورة لم تعُد صورة في عقول قادة المقاومة بل صارت في عقول قادة الكيان وجيشه ومستوطنيه ونخبه ويتداولها كل العالم عن بُعد.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
يجري التستُّر على هويات محتكري الطوابع المالية لأسباب حزبية وسياسية، في وقت يزداد الطلب لدى وزارة المالية على الطوابع الالكترونية، ويضطر كتّاب عدل وشركات إلى الإنتظار بضعة أيام لتلبية طلباتهم!

 

غمز
أكد ديبلوماسي أوروبي لشخصية سياسية بارزة أن الخلط بين مشكلة النزوح السوري والإنتخابات الرئاسية لا يمتُّ إلى الواقع بصلة، لأن معطيات عودة السوريين إلى بلادهم مرهونة بتطورات سياسية في سوريا وليس بإنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان!

 


همس

حرص مرجعان رسميّان على تنسيق مواقفهما قبل وصول الموفد الفرنسي إلى بيروت، لتأكيد وحدة الموقف الرسمي، رغم تناقض المواقف التي تُباعد بين الأطراف السياسية حول آلية الإنتخابات الرئاسية!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

شهد «غروب واتساب» يضمّ مدراء عامين، سجالاً على خلفية دعوة مجلس الخدمة المدنية لبحث شؤون الإدارة وتطوير هذا القطاع، بعدما استثنت الدعوة المدراء العامين بالتكليف.

 

يتردّد أنّ تعيينات مناطقية جديدة يقوم بها تيار بارز، كانت لنائب الرئيس كلمة فصل فيها لا سيما في منطقة المتن الشمالي حيث تتمّ مراعاة مرشحين محتملين للانتخابات البلدية.

 

علم أن حركة بيع شقق لسوريين تنشط في إحدى بلدات ساحل جبيل وسط حديث عن شراء عدد كبير من الشقق.

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