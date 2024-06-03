عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 حزيران 2024

الأخبار: مفاوضات ما بعد خطاب بايدن: المقاومة تريد ضمانات
نهاريا تدخل مدى نيران المقاومة: 50 ألف مستوطن اضافي تحت التهديد
بعد تهريب موقوف من سجن الأمن العام: 25 ضابطاً ومفتّشاً قيد التحقيق
النهار: لبنان وإسرائيل على مشارف التصعيد الحربي الأخطر
الجمهورية: الفشل الرئاسي يطوي صفحة لودريان
لبنان على طاولة النورماندي
اللواء: رهان لبناني على مبادرة بايدن.. لكبح الحرب المتوسِّعة
حراك جنبلاطي رئاسي غداً.. وسقوط مسيَّرة في نهاريا وفرار جماعي من مستوطنات الشمال
البناء: مجلس حرب الكيان يتلعثم في رفض أو قبول مبادرة بايدن… وتسريبات عن مرونة/ استطلاعات الرأي: ثلث الكيان لا يعلم… والثلثان: 60 مع صفقة بايدن و40 ضد/ جيش الاحتلال يتحدث عن 2000 عملية لحزب الله منذ الطوفان ونهاريا تحت النار
الديار: هجوم رئاسي مضاد من «الثنائي»... أسبوع حاسم في غزة
نداء الوطن: وفد "القوات" إلى قطر والمبادرة الجنبلاطية تبدأ غداً بـ"حزب الله"
جبهة الجنوب تتوسّع... وإلى التهاب وباقري آتٍ ليصُبَّ الزيت على النار
l'orient le jour: Sur le dossier libanais, Biden passe à la vitesse supérieure
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مبادرة «التقدمي» قارب إنقاذ لتعويض إخفاق لودريان في مهمته الأخيرة
مصدر سياسي لـ «الأنباء»: وليد جنبلاط نسّق مع حليفه الرئيس بري لإنتاج حلّ لبناني يحظى بقبول دولي
الشرق الأوسط السعودية: غالانت: ندرس بدائل لـ«حماس» في حكم غزة
الوطن السورية: بمسيّرات وعشرات الصواريخ حزب اللـه يوجع العدو شمال فلسطين … تل أبيب «تقبل» خطة بايدن لكن لا توقف الحرب!.. ومساعٍ لتهدئة طويلة مع لبنان