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عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 حزيران 2024

3
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الأخبار: مفاوضات ما بعد خطاب بايدن: المقاومة تريد ضمانات

نهاريا تدخل مدى نيران المقاومة: 50 ألف مستوطن اضافي تحت التهديد
بعد تهريب موقوف من سجن الأمن العام: 25 ضابطاً ومفتّشاً قيد التحقيق

 

 

 

 

النهار: لبنان وإسرائيل على مشارف التصعيد الحربي الأخطر

 

 

 

 

الجمهورية: الفشل الرئاسي يطوي صفحة لودريان
لبنان على طاولة النورماندي

 

 

 



اللواء: رهان لبناني على مبادرة بايدن.. لكبح الحرب المتوسِّعة
حراك جنبلاطي رئاسي غداً.. وسقوط مسيَّرة في نهاريا وفرار جماعي من مستوطنات الشمال

 

 

 

 

البناء: مجلس حرب الكيان يتلعثم في رفض أو قبول مبادرة بايدن… وتسريبات عن مرونة/ استطلاعات الرأي: ثلث الكيان لا يعلم… والثلثان: 60 مع صفقة بايدن و40 ضد/ جيش الاحتلال يتحدث عن 2000 عملية لحزب الله منذ الطوفان ونهاريا تحت النار

 

 

 

 

الديار: هجوم رئاسي مضاد من «الثنائي»... أسبوع حاسم في غزة

 

 

 

 

نداء الوطن: وفد "القوات" إلى قطر والمبادرة الجنبلاطية تبدأ غداً بـ"حزب الله"
جبهة الجنوب تتوسّع... وإلى التهاب وباقري آتٍ ليصُبَّ الزيت على النار

 

 

 

 


l'orient le jour: Sur le dossier libanais, Biden passe à la vitesse supérieure

 



عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: مبادرة «التقدمي» قارب إنقاذ لتعويض إخفاق لودريان في مهمته الأخيرة
مصدر سياسي لـ «الأنباء»: وليد جنبلاط نسّق مع حليفه الرئيس بري لإنتاج حلّ لبناني يحظى بقبول دولي

 

 

 


الشرق الأوسط السعودية: غالانت: ندرس بدائل لـ«حماس» في حكم غزة

 

 

 


الوطن السورية: بمسيّرات وعشرات الصواريخ حزب اللـه يوجع العدو شمال فلسطين … تل أبيب «تقبل» خطة بايدن لكن لا توقف الحرب!.. ومساعٍ لتهدئة طويلة مع لبنان

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