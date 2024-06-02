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بدعوة من نادي الليونز Montréal Affaires International Plus شاركت هيئة كولكو مونتريال_التيار الوطني الحر بحفل تأسيس نادي الليونز الجديد “Club Lions Affaires Internationales Plus" مساء الجمعة ٣١ ايار في المركز الأرمني بمدينة لاڤال

شاركت من هيئة كولكو كندا امينة السر السيدة عبير شمعون و مسؤول لجنتي التعبئة و الشباب السيد فادي القسيس و حضر منسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا ترافقه الهيئة التنفيذية و عدد من المنتسبين و المناصرين .

و قد قام السيد مناسا و هو حاكم أندية الليونز في مقاطعة كيبيك بترأس حفل الترسيم وتقديم المثاق وإعلان النادي الجديد .

مبروك لأندية الليونز التي يتوسع انتشارها .