السفارة الإيرانية واللاعب وائل عرقجي.. ماذا في التفاصيل؟

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كتبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر منصة "اكس": "تهانينا لفريق نادي الرياضي لكرة السلة على الانجاز الرائع، والثناء الخاص على المواقف الوطنية والشجاعة التي عبر عنها لاعبه المميز وائل عرقجي في ما خص شهداء غزة وجنوب لبنان. ان صدى تلك المواقف الشريفة والاصوات المناصرة للحق بات اكثر قوة ويتردد في مختلف الميادين".
وفي تصريحٍ له، قال عرقجي: "بهدي هالفوز لكل شهداء جنوب لبنان وشهداء فلسطين.. هيدي المبارة لالكم.. الله يقويكم وينصركم ويرحم كل الشهداء".
وكان "الرياضي بيروت" أحرزَ فوزه الكبير على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة - بيروت وذلك بنتيجة 90-100، وذلك على أرض قاعة لوسيل قرب العاصمة القطرية الدوحة.