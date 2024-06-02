السفارة الإيرانية واللاعب وائل عرقجي.. ماذا في التفاصيل؟

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كتبت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر منصة "اكس": "تهانينا لفريق نادي الرياضي لكرة السلة على الانجاز الرائع، والثناء الخاص على المواقف الوطنية والشجاعة التي عبر عنها لاعبه المميز ‎‎ وائل عرقجي في ما خص شهداء ‎‎غزة وجنوب ‎‎لبنان. ان صدى تلك المواقف الشريفة والاصوات المناصرة للحق بات اكثر قوة ويتردد في مختلف الميادين".



وفي تصريحٍ له، قال عرقجي: "بهدي هالفوز لكل شهداء جنوب لبنان وشهداء فلسطين.. هيدي المبارة لالكم.. الله يقويكم وينصركم ويرحم كل الشهداء".

وكان "الرياضي بيروت" أحرزَ فوزه الكبير على مواطنه ووصيفه في بطولة لبنان الحكمة - بيروت وذلك بنتيجة 90-100، وذلك على أرض قاعة لوسيل قرب العاصمة القطرية الدوحة.