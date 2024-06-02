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قلب طرابلس ينبض سياحة : " بشمالك بحبك" يشعل ليل الفحياء ونصار يعلن موعد اطلاق حملة صيف2024!

2
JUNE
2024
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تصدرت طرابلس المشهد السياحي ليل 31 ايار حيث كان معرض رشيد كرامي الدولي المصنف على لائحة التراث العالمي للاونيسكو على موعد مع حدث ضخم جمع للمرة الاولى كل الشمال بمشهد سياحي جامع على ارض الفيحاء بليلة استثنائية حملت عنوان "بشمالك بحبك" بتنظيم من شركة
Creel
ورعاية وزارة السياحة وحضور الوزير وليد نصار الذي افتتح الحفل بكلمة شدد فيها على ان هذا المشهد الجامع يعكس الصورة الحقيقية للبنان،متمنيا لو انه ينسحب على المشهد السياسي لخلاص لبنان.


واعلن نصار عن اطلاق الحملة الاعلانية لصيف 2024 بعد اسبوعين من بيروت وقال : كما رشحنا "اهلا بهالطلة" وحازت على جائزة عربية فانشالله حملة 2024 تحوز على جائزة عالمية.


الحفل الضخم الذي احياه الفنان العالمي ميشال فاضل واضاء فيه سماء الفيحاء والشمال سحرا وجمالا فبانت فيه اعمدة البيت اللبناني في المعرض وكأنها تتمايل على الانغام الوطنية الذي امتعت الجمهور ، شهد على الاضاءة على اهم المعالم السياحية البيئية الثقافية والتراثية في الشمال بدءا من طرابلس التي نالت الحصة الاكبر عبر تكريم معرض رشيد كرامي الدولي واهم المعالم السياحية الثافية كبرج السباع والقلعة والخانات وجزر النخيل وبيت الفن مع تكريم لسيدتين عملتا على ابراز طرابلس باجمل صورتها وهما نجاة الايي بدرية وبشرى بغدادي. كما تم تكريم لجمعية "امكان" عبر رئيسها احمد هاشمية التي تميزت برالي طرابلس الثقافي الذي اقيم للمرة الاولى على ارض طرابلس.وقد شهد الحفل على توزيع شهادات مشاركة للمراكز الثلاثة الاولى من الثانويات الرسمية التي فازت بالمسابقة.


كما حضرت اهدن وغزتا عبر تكريم محمية اهدن ومتحف اليحوانات المحنطة والفدروس وكذلك بشري عبر تكريم متحف جبران خليل جبران ومغادرة قاديشا وحديقة البطاركة، وكذك الكورة عبر مسار نهر الجوز والبترون عبر البيت المغترب اضافة الى عكار عبر معمل الحرير في القبيات ووادي عودين في عندقت كما المنية عبر الميرادور والضنية عبر مغارة الزحلان .


وشهد الحفل على حضور سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى تقدمهم وزراء السياحة والاعلام والعدل ونواب الشمال من طوني فرنجية الى وليام طوق وفادي كرم واشرف ريفي وايهاب مطر وجورج عطالله واسعد درغام واديب عبد المسيح ووليد البعريني وعبد العزيز الصمد وايلي خوري كما هادي حبيش وامل ابو زيد وقاسم عبد العزيز وممثل لكل من رئيس التيار ورئيس حزب الكتائب اضافة الى شخصيات اقتصادية واعلامية بارزة.


وقد لفتت مشاركة السفارة الاميركية عبر ممثلها الاستاذ براين بارون كما حضور سفير مصر علاء موسى وامين عام المنظمة العربية للسياحة شريف عطية.

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