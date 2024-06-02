برعاية الوزير باسيل...هيئة شليفا في التيار تنظم حفل عشائها السنوي الأول

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برعاية رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران نظمت هيئة شليفا في التيار الوطني الحر حفل عشائها السنوي الأول في مطعم كروان بعبدا بحضور ممثل عن الوزير باسيل سعادة النائب الدكتور سامر التوم و نائب رئيس التيار للشؤون السياسية السيدة مارتين نجم كتيلي و منسق الأقضية المركزي في التيار المهندس إيلي خوري و الأستاذ جورج كيوان و منسق بعلبك-الهرمل الدكتور جان بولس و أعضاء من هيئة القضاء و عضو المجلس السياسي الأستاذ عقيد حدشيتي و متابع بعلبك-الهرمل الأستاذ جورج مطر و كل من السادة عمار أنطون و شادي نصرالله و ميشال ضاهر و وديع ضاهر و سعادة السفير عزام مخلوف و منسقي هيئات القاع و رأس بعلبك و برمانا و بحضور فعاليات تيارية من كافة المناطق و منسقي لجان مركزية و فعاليات من بعلبك-الهرمل و مخاتير و رئيس بلدية شليفا الأستاذ يوسف رعيدي ممثلاً بالأستاذ جورج براك و عائلات و أهالي شليفا الكرام أصحاب الدعوة الكريمة.

إستهل العشاء بالنشيد الوطني اللبناني و نشيد التيار الوطني الحر ثم ألقى منسق شليفا كلمة ترحيبية بالحضور ثم كلمة لمنسق بعلبك-الهرمل الدكتور جان بولس ثم كلمة لمنسقة شؤون المرأة السيدة جومانا سليلاتي تم كلمة لمسؤول التثقيف المركزي الأستاذ جان ابو شعيا ثم كلمة للنائب الدكتور سامر التوم.

شددت الكلمات على انبثاق التيار من المؤسسة العسكرية و مسيرة العماد ميشال عون الوطنية و التحريرية على كافة الصعد و على ريع هذا العشاء الذي يعود لإنشاء نصب للجيش اللبناني في بلدة شليفا.