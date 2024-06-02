living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيارة رسمية يقوم بها فياض الى سوريا...و هذا ما سيتم بحثه

2
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يقوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء ٣ و ٤ حزيران ٢٠٢٤ بزيارة رسمية للجمهورية العربية السورية يلتقي خلالها وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف ويرأس معه بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني السيد نصري خوري إجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه حيث سيجري البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق إتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة كما وبأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار و أعباء النزوح و كيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع بالاضافة إلى المشاريع المزمع انشاؤها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.
وسيلتقي معالي الوزير الدكتور وليد فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري فراس قدور وكذلك وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   