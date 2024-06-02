زيارة رسمية يقوم بها فياض الى سوريا...و هذا ما سيتم بحثه

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يقوم وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض يومي الإثنين والثلاثاء ٣ و ٤ حزيران ٢٠٢٤ بزيارة رسمية للجمهورية العربية السورية يلتقي خلالها وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف ويرأس معه بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني السيد نصري خوري إجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه حيث سيجري البحث في المتابعات الدورية لآليات تطبيق إتفاقيتي نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي وسبل الحفاظ على بيئة الأحواض المشتركة واستثمارها بطريقة مستدامة وعادلة كما وبأمور مستجدة كالتعاون في سبيل الحدّ من فيضان النهر الكبير على السهول الزراعية في عكار و أعباء النزوح و كيفية التعاون الوثيق مع الحكومة السورية بهذه المواضيع بالاضافة إلى المشاريع المزمع انشاؤها لناحية الصرف الصحي والري وسبل تمويلها بحضور خبراء ومستشارين في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.

وسيلتقي معالي الوزير الدكتور وليد فياض على هامش الزيارة الرسمية بوزير النفط السوري فراس قدور وكذلك وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل للبحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.