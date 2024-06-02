"إسرائيل" وحزب الله يوسّعان رقعة الاشتباك

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الشرق الأوسط السعودية:بيروت: بولا أسطيح-

قتلى وجرحى ودمار كبير هي حصيلة ساعات من المواجهات العنيفة على جبهة جنوب لبنان - شمال "إسرائيل"، حيث لجأت تل أبيب و«حزب الله» إلى تصعيد عملياتهما العسكرية، وتوسيع رقعة الاشتباك. ويأتي ذلك بعيد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى تعليمات للجيش بتوسيع مستوى الضربات على لبنان.

وبعدما كانت إسرائيل قد صعّدت ليل الجمعة - السبت من قصفها الجوي لقرى في القطاعين الغربي، ما أدى لمقتل سيدة، وسقوط عدد من الجرحى ودمار كبير، شنّ «حزب الله»، السبت، مجموعة عمليات كان أبرزها إسقاطه بصاروخ أرض - جو مسيّرة إسرائيلية قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنها «واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي».

وأغارت مسيرات إسرائيلية على دراجتين ناريتين مستهدفة على ما يبدو عناصر لـ«حزب الله».