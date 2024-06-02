تحرك «الاشتراكي» مطلع الاسبوع

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

علمت «الديار» ان الحزب «التقدمي الاشتراكي» سيبدأ تحركه الجديد ولقاءاته مع القوى السياسية بعد غد الثلاثاء. وقال مصدر نيابي في الحزب ان اللقاءات ستشمل الجميع، وان جدول التحرك واطاره سيكون مكتملا في الساعات المقبلة.

عبدالله لـ«الديار»: لتسوية داخلية وخفض السقوف العالية

وقال النائب بلال عبدالله لـ «الديار» عن تحرك «الاشتراكي» ايضا: «المسعى اليوم هو من وحي المسار الذي اخذناه من بداية الفراغ الدستوري، بضرورة تثبيت منطق التسوية الداخلية، والاستفادة من الدعم الخارجي، والعمل لايجاد ثغرة في جدار الازمة القائمة، انه سياق مستمر نستكمله اليوم».

هل هناك اقتراحات محددة؟ اجاب : «هناك عناوين منها التسوية الداخلية، الحوار او التشاور، تخفيض السقوف العالية. وعن الآلية الممكنة للوصول من خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية»، اجاب: «نحن في لحظة وجودية، وهناك مخاطر كبيرة علينا مواجهتها جميعا».