شاب لبناني بسحب جناح المسيرة هيرمز 900

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

وفق معلومات تبيّن ان الطائرة هيرمز ٩٠٠ التي أسقطها "حزب الله" كان قد تبقى من حمولتها المسلحة صاروخ حيث قام الجيش اللبناني بتفجيره . وفي حين نجح شاب لبناني بسحب جناح المسيرة قبل قصف المكان، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة بينها غارة على صديقين في قضاء صور أوقعت 7 جرحى وحالة خطرة وتركت دمارا هائلا .وأتبع الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدة القنطرة إضافة إلى قصف فوسفوري استهدف بلدة الخيام. وتداولت مواقع على "تليغرام" صورة لأطفال أصيبوا بشظايا في القصف على صديقين.



واعلن الجيش الإسرائيلي مساء انه نفذ أكثر من 40 غارة على حدود لبنان خلال 72 ساعة .