living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: فرنسا تؤيد الحوار وتريد انهاء الشغور الرئاسي

1
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ‎سيمون ابي رميا عبر "الجديد" ان المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان جاء الى لبنان مع قناعة مسبقة بعدم قدرته على تحقيق نقلة نوعية ولكنه غادر لبنان بجو إيجابي بحسب تقديره تمثّل بخطوة بعض القوى الموضوعة بخانة المعارضة بإتجاه قبولهم فكرة الحوار وكذلك من خلال موقف حزب الله المتعلّق بعدم ربط موضوع الرئاسة بالأحداث الجارية في المنطقة. واشار ابي رميا الى ان فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الأسماء في ملف الإستحقاق الرئاسي إذا حصل توافق لبناني وكانت وجهة النظر الفرنسي مع باتريك دوريل آنذاك ترمي الى سلة متكاملة تشمل التوافق على اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واسماء الوزراء ليكون رئيس الجمهورية نابعا من اتفاق شامل وضمانة لكل القوى. وفرنسا تريد اليوم انهاء الشغور الرئاسي تحسبًا لأي سيناريوهات خطيرة في المنطقة قد يكون رأي لبنان مغيبًا فيها بفعل غياب رئيس الجمهورية.
واعتبر ابي رميا ان الممرّ الإلزامي للتوصل الى إتفاق بشأن إنتخاب رئيس للجمهورية في لبنان هو الحوار.
وشدد ابي رميا على ان التيار الوطني الحر يؤيد أي حوار على ألا يكون مضيعة للوقت بل يوصلنا الى انتخاب رئيس للجمهورية. واوضح ابي رميا من جهة اخرى ان التيار يؤيد طرح انتخاب الرئيس من الشعب على ان يكون هذا الانتخاب على مستويين مستوى مسيحي اولا ثم على المستوى الوطني، لكن هذا الطرح يحتاج الى تعديل دستوري لذا " ليس الوقت الآن لمناقشة هذا الطرح مع من يؤيده او يعارضه انما يجب الذهاب فورا الى انتخاب رئيس للجمهورية والا نحن ذاهبون الى كارثة وطنية."
وردا على سؤال لفت ابي رميا الى ان مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ثابتة والأمر الجديد هو الدعوة الى الحوار ولكن الهوة الموجودة لا تؤهل القوى السياسية للتوصل الى توافق. وختم ابي رميا داعيًا مختلف الأطراف السياسية الى التعالي على التجاذبات السياسية ووضع المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى والسعي لإنهاء الشغور الرئاسي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   