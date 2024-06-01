سلسلة استهدافات "ثقيلة" للمقاومة... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال بلدة عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة مما أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه.
استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 01-06-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.