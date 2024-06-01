سلسلة استهدافات "ثقيلة" للمقاومة... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا وأدى إلى جرح مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 01-06-2024 ‏مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوه إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه.‏

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم السبت 01-06-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏