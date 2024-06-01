شرف الدين: لا توافق حتى الآن مع المفوضية والأمر مقتصر عند "داتا منقوصة"

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أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، إلى أن "الخطة الوحيدة التي وضعتها وزارة المهجرين وهي اعادة 15 ألف نازح شهري إلى سوريا ولكن الحكومة لم تلتزم فيها والمفروض أن يكون هنالك لجنة ثلاثية ولكن المفوضية رفضت لأسباب سياسية".

وأكد، في حديث لـ"صوت كل لبنان"، ان "لا توافق حتى الآن مع المفوضية والأمر مقتصر عند "داتا منقوصة".

وتابع شرف الدين، "الذي يرغب بالبقاء في لبنان عليه أن يكون نظامي و يملك الشروط الأساسية والأوراق الثبوتية تُشرع وجوده في لبنان".

ولفت الى ان "عدد كبير من السوريين يريد الرجوع إلى بلدهم والأجواء داخل الحكومة بموضوع الملف النزوح السوري غير مريح ولا يوجد جدّية او مبادرة في تطبيق الموضوع وتفعيل الملف والسعي الى تسيير قوافل النازحين".